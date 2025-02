’Testa-coda’ Fezzanese. Arriva la corazzata Foligno

Una sorta di testa-coda per la Fezzanese impegnata oggi al ’Buon Riposo’ di Seravezza contro la seconda in classifica Fulgens Foligno (ore 14.30, arbitra Gargano di Bologna, Testaì di Catania e Santoro di Taranto). La compagine di Gatti, fanalino di coda, vuole continuare la serie positiva di 4 risultati utili, per continuare la rincorsa ai playout. Di fronte la Fezzanese troverà l’undici umbro molto forte, secondo alle spalle del Livorno che ha 13 punti di vantaggio. Ai ragazzi di Andrea Gatti servirà pertanto la partita perfetta. "Affrontiamo una squadra di altissimo livello tecnico – dice Gatti – Sono secondi non per caso. Nell’analisi fatta in settimana con il mio staff non abbiamo notato punti deboli, sono compatti in tutti i reparti. Vengono da una larga vittoria con il Grosseto (4-1), e questo è un altro campanello di allarme. Noi però non siamo nella situazione di poter pensare troppo agli avversari, ci stiamo concentrando forte solo su di noi. Tutto ciò che abbiamo fatto fino ad oggi non conta, ma sopratutto non basta. Dovremmo fare una partita di grande spirito e sacrificio. Siamo pronti". Nella Fezzanese assente Cantatore (squalificato), rientrano Nicolini e Masi. Le altre partite: Montevarchi-Livorno, Ghiviborgo-Seravezza Pozzi, Grosseto-Figline, Orvietana-Flaminia, Ostia Mare-Sangiovannese, San Donato Tavarnelle-Terranuova Traiana, Siena-Poggibonsi, Trestina-Gavorrano.

Paolo Gaeta