Testa-coda per il Lampo. Arriva l’Urbino Taccola

C’è un testa-coda nel programma della sesta giornata del girone A di Promozione (calcio d’inizio delle gare di domani alle 15.30). È quello fra la capolista Lampo Meridien e l’Urbino Taccola. Sulla carta dovrebbe essere una gara agevole per i ragazzi allenati da mister Marco Benesperi, ma occorrerà tanta attenzione, perché siamo solo all’inizio del campionato ed ancora le forze in campo non si sono bene delineate. Si gioca allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio, nell’ultima giornata di campionato l’Urbino Taccola è stata sconfitto in casa dal Montelupo (1-3). Per quanto riguarda il Lampo Meridien, sulla formazione da mettere in campo, il tecnico non ha particolari problemi. Sono infatti tutti disponibili e pronti a dare il massimo per conquistare l’intera posta in palio e consolidare il primato in classifica generale.

Il Ponte Buggianese cerca di riscattarsi dal derby perso proprio con il Lampo Meridien, e più in generale da un ultimo periodo opaco (1 punti in tre gare). I biancorossi saranno impegnati in Mugello, sul campo del Luco. In casa pontigiana mancherà ancora Palmese ed è in forse Chelini. Ritorna invece Zocco, che ha scontato il turno di squalifica che non gli ha permesso di giocare contro il Lampo Meridien.

Capitolo Casalguidi. Il pareggio interno di domenica scorsa ha rappresentato una boccata d’ossigeno, più per il morale che per la classifica. E domani, i canarini cercheranno di fare risultato sul campo del Pietrasanta. Un incontro dall’alto tasso di difficoltà: i rivali versiliani occupano attualmente la terza posizione del girone A con 11 punti e quest’anno sembrano più che mai attrezzati per il salto in Eccellenza. Il tecnico Ivan Paolacci dovrà rinunciare a Torracchi (rottura del crociato, stagione finita) e a Zoppi. Potrebbero invece recuperare in extremis sia De Simone che Robusto. I canarini, quattordicesimi in graduatoria con 2 punti, andranno comunque alla ricerca del primo successo stagionale. Ed ottenerlo contro una squadra sulla carta superiore sarebbe il massimo. "Ho visto aspetti positivi, nella gara contro il Settimello – ha detto coach Paolacci – vogliamo e dobbiamo continuare a lavorare".

