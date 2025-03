Testini: "Non molleremo"

La Lucchese ha provato a reggere un tempo al Pescara. Poi, nella ripresa, la formazione di Baldini – che non vinceva in casa da novembre – , è passata in vantaggio, subito recuperata, però, dal gol del pareggio di Selvini, autore della sua seconda rete stagionale ed uno dei migliori in campo per i rossoneri. Quattro gol, quelli subiti dal Pescara, che rischiano di pesare tantissimo sul morale di una squadra che, nella stessa giornata di ieri, ha rimediato anche sei punti di penalizzazione. Anche se il "ds" Ferrarese ha dichiarato che stanno cercando il modo per poter fare ricorso. Ma fatto sta che la nuova società non ha pagato i contributi e gli stipendi di tre mesi e questo è il motivo della decisione del Tribunale Federale. Certo perdere contro il Pescara ci può stare, ma farlo in questo modo fa ancora più male.

"Io credo – ha commentato Testini – che dare la notizia della penalizzazione a tre ore dall’inizio di una partita non sia una cosa positiva per nessuno; oltretutto in un momento come il nostro e per una situazione come la nostra. Naturalmente la squadra ha detto che non ci pensava e così ha fatto per essere concentrata sulla partita. Non so cosa possa aver influito in questo match; anche perché gli alibi non ci appartengono e, probabilmente, se avessi fatto risultato avremmo detto altro".

"Abbiamo tenuto bene il campo – ha aggiunto l’allenatore in seconda rossonero – fino al 2 a 1; dopo abbiamo preso dei gol che, probabilmente, potevano essere evitati, pur affrontando una squadra forte alla quale vanno i nostri complimenti".

"Le condizioni di Saporiti? Ha un problema a una spalla – ha spiegato Testini – ed è andato all’ospedale e stiamo aspettando di capire l’entità dell’infortunio che ci auguriamo sia lieve".

"Voglio ringraziare il Pescara – ha concluso Testini – per come ci ha accolto: credo che più che di dignità bisognerebbe parlare di rispetto, soprattutto per chi lavora. Noi andiamo avanti nonostante questo momento difficile e cercheremo di salvarci sul campo nonostante sarà dura e difficile".

All’"Adriatico" Gucher e compagni hanno provato a tenere botta e, nel primo tempo, ci sono riusciti anche piuttosto bene; poi, nella ripresa, è salito in cattedra Valzania, autore di una doppietta che ha trascinato i biancazzurri verso la larga vittoria finale. Non c’è tempo, però, per i rossoneri per piangersi addosso, perché, martedì, la Lucchese tornerà in campo contro la capolista Entella che ha battuto per 3 a 1 il Pontedera.