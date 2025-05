The Coach Experience 2025: i grandi del calcio italiano si incontrano a Rimini

Gli allenatori tornano a darsi appuntamento alla fiera di Rimini. E anche quest’anni, per la sesta edizione di ’The Coach Experience’, in programma da giovedì a sabato della prossima settimana, non mancheranno i nomi illustri del pallone di casa nostra. Quelli di primissimo piano.

Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, l’ex commissario tecnico azzurro Roberto Mancini e il tecnico della Roma, Claudio Ranieri, saranno solo alcuni dei protagonisti della sesta edizione dell’iniziativa organizzata dall’Assoallenatori nei padiglioni della fiera riminese. Nei tre giorni, allenatori e allenatrici, preparatori e tecnici sono attesi da un folto programma di lezioni, in aula e sul campo, tenute in da 64 relatori, per 96 ore complessive. Tra i docenti figurano Camolese, Guarino, Parolo, Calori, ma anche il tecnico ex Lucchese Gorgone, uno di quelli candidati la prossima stagione a sedere sulla panchina del Rimini al posto di mister Buscè che, proprio come Gorgone, è tra i relatori alla fiera. Ma ci sarà anche Tabbiani, il tecnico ormai ex Carpi che ha diversi corteggiatori in categoria. Ma in riviera sbarcherà anche Leandro Greco, uno di quelli sui quali i biancorossi di Piazzale del Popolo sembrano puntare molto. Insomma, ci saranno decine e decine di tecnici a rendere appetitosa la tre giorni riminese. Ma chiaramente i fari sono tutti puntati sui ’big’ in panchina. E l’inizio sarà davvero con il botto. Infatti, si partirà giovedì, giorno in cui è previsto un contributo di Ranieri, vincitore della Figurina d’Oro Panini-Aiac 2025.

Ma un riconoscimento ci sarà anche per quello che verrà premiato come il miglior allenatore del campionato che si sta per concludere in serie C. Restando alla giornata di giovedì sarà pronto a salire in cattedra anche il designatore arbitrale Rocchi, con un intervento dal titolo ‘L’arbitraggio e la tecnologia: un confronto sulle nuove regole’. Poi il giorno successivo, quindi venerdì, sarà la volta di Roberto Mancini, con una lezione dal titolo: ‘Mentalità e metodo: il percorso di un ct’. Mentre il percorso di un allenatore di serie A sarà raccontato dal tecnico della Lazio, Marco Baroni. A seguire la consegna delle nove Panchine D’oro agli allenatori che hanno vinto i rispettivi gironi del campionato di serie D 2024-25. Sabato ci sarà infine la presentazione del progetto federale, nato da una collaborazione Aiac-Dcps, che ha prodotto il primo Manuale multimediale per tecnici paralimpici. Insomma, il gotha del calcio italiano è pronto nuovamente a ritrovarsi a Rimini tra i padiglioni della fiera che ormai è casa per gli allenatori di casa nostra. Di tutte le categorie.