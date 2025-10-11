Thea Kyvag. Dalla pallamano al Milan sognando grandi traguardi: "Un onore questa maglia»

Fino a sei anni fa giocava a pallamano, uno degli sport principali nella sua patria, la Norvegia. Poi la rapida ed efficace conversione al calcio e ora da circa un mese e mezzo è arrivata in Italia. Thea Kyvag, esterno d’attacco classe 2004, è uno dei nuovi acquisti principali del Milan Femminile. Le rossonere lo scorso weekend hanno conquistato la vittoria nella prima giornata di Serie A grazie ad una clamorosa rimonta sul Genoa, con tanto di gol decisivo al 97’. Pur senza segnare, Kyvag col suo ingresso a metà ripresa ha contribuito ad aumentare la spinta offensiva delle ragazze di mister Bakker, rendendosi pericolosa in un paio di occasioni.

Ambidestra, rapida ed elegante dentro e fuori dal campo, la 21enne scandinava si è raccontata al Centro Sportivo Vismara. Proveniente dal club norvegese del Lsk Kvinner e con un passato al West Ham, in Inghilterra- Kyvag ha evidenziato le differenze tra le varie culture calcistiche: "Il calcio inglese è molto più fisico, più di contatto rispetto a quello italiano, che è fatto invece di tattica, fraseggi in campo e possesso palla. Per quanto riguarda il calcio norvegese, invece, non posso nascondere che il livello sia più basso. E anche per questo motivo ho deciso di lasciare il mio paese, scegliendo altri campionati. Venire al Milan è un passaggio necessario per la mia carriera".

In rossonero Kyvag, che ha esordito nel calcio professionistico già a 16 anni, sembra essersi già ambientata bene: "È un onore vestire questa maglia, amo i valori della società. Io sono qui per migliorare e aiutare la squadra a progredire, portandola a raggiungere i traguardi che si merita. Desideriamo fare una stagione migliore rispetto a quella dell’anno scorso. I miei punti di forza sono la velocità, il cross e anche il saper alzare il ritmo. Mi piace avere la palla e giocare uno vs uno. Voglio mostrare le mie qualità, migliorare me stessa e la squadra".

Poi la giovane scandinava è tornata indietro nel tempo, ricordando quando praticava due sport. Uno di questi come detto era la pallamano, disciplina nella quale la madre, Sahra Hausmann, è stata campionessa olimpica con la Norvegia. "Ho praticato per anni sia pallamano che calcio, due volte al giorno, prima l’uno e poi l’altro, in un giorno c’erano entrambi gli allenamenti e anche le partite. Sono stata sempre molto attiva e competitiva, cercando la vittoria ad ogni costo. E lo sono anche adesso, altrimenti non sarei qua. La mia famiglia mi ha trasmesso la passione per lo sport fin da quando ero piccola. Mia madre è stata un’atleta di alto livello. Avrei voluto competere con lei ed essere migliore nel suo sport. Ma ad un certo punto però ho dovuto scegliere, anche per conciliare lo studio visto che le mie giornate ormai erano folli. E mi sono buttata sul calcio. Tuttavia, soprattutto a livello fisico, ho mantenuto alcune caratteristiche come la forza nelle gambe".

Infine c’è spazio anche per alcune impressioni extra calcistiche, soprattutto legate al suo rapporto fresco con Milano e il cibo locale: "Questa città mi piace già molto. Abito vicino ai Navigli, una zona che mi ricorda un po’ casa specialmente a livello architettonico. Mi sono innamorata subito della pasta e della pizza. Anche il clima non è niente male. In questi giorni in Norvegia fa un grado e usano il cappotto, mentre qui c’è il sole e si può stare in maglietta".

L’avvio di questa nuova esperienza per Kyvag appare quindi già molto buono, ora parola al campo dove il Milan da lei si aspetta parecchio. Le premesse, dopo la prima giornata, sono più che confortanti, e se il buon giorno si vede dal mattino...