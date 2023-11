Tifo incessante. Esposto striscione per i 119 anni compiuti dal Siena

‘1904-2023: una storia d’amore, il tuo popolo ti rende onore’: questo striscione e tante bandierine bianche e nere hanno accompagnato, ieri pomeriggio, l’entrata in campo della Robur e della Baldaccio Bruni. La Curva Lorenzo Guasparri ha festeggiato così il 119° compleanno del Siena, mentre la squadra ha sfoggiato, per l’occasione, la nuova divisa che indosserà per il resto della stagione: ancora a strisce, con numeri neri su sfondo bianco e pantaloncini e calzettoni bianchi. Al Berni spazio anche al ricordo: i Fedelissimi hanno esposto lo striscione: ‘Ciao Fabio’, un pensiero in memoria di Fabio Vagheggini, uno dei soci fondatori del Club bianconero scomparso nei giorni scorsi. Al triplice fischio la Curva e la squadra, come ormai da ‘tradizione’, hanno intonato insieme la Marcia del Palio, festeggiando così la sesta vittoria consecutiva della Robur. Mentre appena qualche minuto prima era scoppiato, giustamente, il coro ‘La capolista se ne va’…