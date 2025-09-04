Tifo organizzato. In programma due feste colorate di bianconero

Non sarà di certo la pesante, quanto inaspettata, sconfitta di domenica scorsa a Castelnuovo Garfagnana, nell’andata del primo turno della Coppa Italia, a raffreddare i caldi entusiasmi dei tifosi del Viareggio che, complice il progetto ambizioso, la proprietà solida e la riapertura dello stadio, si stanno impegnando per riaccendere la fiaccola dell’entusiasmo in una città.

Mentre gli abbonati hanno superato quota 150 e altri ne arriveranno a ridosso dell’inizio del campionato, il tifosi organizzato ha già messo in cantiere due eventi per sabato 13. Al circolo Il Fienile al Varignano andrà in scena quella del gruppo storico del tifo più caldo. La Viareggio Ultras dà appuntamento alle 20.30 per festeggiare i suoi 10 anni di amore incondizionato, indipendente da risultati e categorie, alla presenza di tante altre tifoserie gemellate.

Ma c’è anche chi ha deciso di tornare a rivivere il calore verso le Zebre in una sorta ‘movimento di ritorno’. È il caso del neonato gruppo ‘20 marzo 1919’, nome non causale e scelto in onore alla data di fondazione della squadra bianconera, composto da tifosi più adulti e da vecchi ultras. L’appuntamento è in località La Gulfa a Stiava per la 1° Festa Bianconera, con cena e musica con dj a 20 euro ed obbligo di indossare il bianconero.

L’obiettivo delle due iniziative è rianimare la ‘vocazione bianconera’ cosa che sta cercando di fare anche il club Marco ‘Lo Svizzero’ Fornaciari.

Sergio Iacopetti