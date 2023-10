Tifosi biancorossi infuriati: "Paghiamo sempre noi"

Il rinvio, ma più in generale la ’gestione’ del match tra Sestri Levante e Rimini è finita nel mirino dei tifosi biancorossi. Che, rinvio o no, alla quinta trasferta di questa stagione avrebbero dovuto comunque rinunciare. "Come se non bastasse un campionato con partite giocate ad ogni giorno e ad ogni ora della settimana – tuonano sui social dalla Curva Est – siamo arrivati il giorno prima di Sestri Levante-Rimini a non sapere dove si sarebbe giocato e con che modalità, se a porte chiuse o meno. La situazione a poco più di 24 ore dalla partita è stata questa, tant’è che non era neanche partita la prevendita dei biglietti, salvo poi apprendere, in zona Cesarini, che la partita è stata magicamente rinviata per motivi di forza maggiore".

A disporre il rinvio domenica pomeriggio è stata la sindaca di Carrara, città nella quale, alla fine, si sarebbe dovuta disputare la partita dell’undicesima giornata. L’allerta meteo di colore arancione ha portato alla chiusura di diverse strutture sul territorio comunale e tra queste gli impianti sportivi. Stadio dei Marmi chiuso, match tra Sestri Levante e Rimini rinviato a data da destinarsi. "Non serve essere esperti di idrogeologia per capire che si è colta la palla al balzo per nascondere le incompetenze di tutte le parti in gioco – non usano troppa diplomazia i tifosi del Rimini – e che questo rinvio serve solo a pararsi. Senza il rischio idrogeologico la partita si sarebbe comunque giocata a porte chiuse, dopo che noi ci eravamo presi ferie e permessi per seguire la squadra in questo ennesimo lunedì di campionato e come sempre siamo la prima, se non l’unica, parte in causa a pagarne le conseguenze". Ancora non si conosce la data in cui il match tra liguri e romagnoli verrà giocato.

Diverse le ipotesi al vaglio, quasi tutte nel mese di novembre che sta per iniziare. Se così dovesse essere sarà un mese decisamente denso di appuntamenti per il Rimini che deve subito ’infilarci’ anche il secondo turno preliminare di Coppa Italia previsto per giovedì 9 al ’Romeo Neri’ contro il Perugia. Impegni che si accavallo, ma che potranno essere anche utili ai biancorossi per trovare quegli automatismi che sin qui sono sembrati merce davvero rara. Ma certamente il rinvio del match di ieri sera, oltre ad aver fatto salire la rabbia ai tifosi, ha spezzato anche quel momento felice sul campo della squadra che negli ultimi 180 minuti era riuscita a mettere insieme quattro punti.