Tifosi. Biancorossi sempre in viaggio. Ora si riparte per Lucca

C’erano in Sardegna, per ben due volte, quando il Rimini ha affrontato Torres e Olbia. C’erano in Sicilia mercoledì sera a colorare di biancorosso quello stadio Massimino decisamente votato al rossazzurro. Un piccolo puntino nel mare catanese. Ma quei 218 arrivati dalla Romagna si sono fatti sentire. Hanno cantato, sventolato le bandiere. Si sono arrabbiati, si sono disperati, hanno urlato contro l’arbitro fino ad abbracciare comunque, nel finale, capitan Colombi e compagni sotto la curva. I tifosi del Rimini la trasferta di Coppa Italia in Sicilia se la sono goduta. Al di là del risultato sportivo. Che sì, conta eccome, ma che alla fine, e alla lunga, si dimentica. Resta la festa. Resta l’orgoglio di aver portato un po’ di Rimini, un po’ di maglia a scacchi a tutte le latitudini del nostro Paese. Hanno cantato in aeroporto, lo hanno fatto prima fuori, poi dentro lo stadio siciliano. Coltivando un sogno: quello di raggiungere un traguardo storico per la squadra che amano. Il ritorno è stato più mesto, certo, ma a testa altissima. E ora sono già pronti a rimettersi in viaggio. Perché la finale di coppa aveva il suo fascino in uno stadio che fa respirare il calcio che conta, ma il campionato alla fine vale di più. E, allora, tutti pronti a rimettersi in viaggio. Destinazione Lucca. Per prendersi quei punti che ai tifosi biancorossi farebbero passare gli ultimi due mesi di campionato con meno ansie. Senza essere costretti a guardare quella parte bassa della classifica che il Rimini ultimamente è riuscito a lasciarsi alle spalle. Ora si parla di playoff e contro la Lucchese i biancorossi potrebbero dare una spallata a un’altra diretta concorrente. I tifosi del Rimini questo lo sanno e, allora, tutti a fare il biglietto e a prenotare un posto sul pullman che condurrà al Porta Elisa insieme ai tifosi del Collettivo Rimini. I tagliandi si possono acquistare soltanto online (https://www.go2.it/ e digitando l’evento suddetto nell’apposito campo di richiesta). Il costo del biglietto per la Curva Ovest dello stadio toscano è di 9 euro più i diritti di prevendita. Per viaggiare insieme al Collettivo la partenza è fissata da Piazzale del Popolo alle 9 di domenica mattina (il match avrà inizio alle 14) e il prezzo del viaggio è di 35 euro. Per informazioni e prenotazioni Alfredo 347-8836166 e Ivan 335-5711536. Viaggi chi può.