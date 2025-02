Tifosi critici sulla prevendita. "La Rata ha bisogno di noi. Riempiamo lo stadio»

"Chiamiamo a raccolta il popolo pistacoppo a un altro atto d’amore verso la Maceratese: acquistate in prevendita il biglietto per la gara contro il Tolentino e riempiamo lo stadio con colore e calore per spingere i ragazzi a un’altra vittoria". È l’appello della Curva Just che è critica verso le misure adottate dalla Questura. "Ancora una volta – dicono – ci sono delle decisioni che obbligano alla prevendita per una gara che sarà giocata in un impianto militarizzato da inferriate dopo i lavori di adeguamento per la Lega Pro".

A Macerata la prevendita si tiene alla Tabaccheria Monachesi in via dei Velini, i biglietti saranno nominativi, sia per la tifoseria locale sia per quella ospite, inclusa la tribuna. La società, come chiesto dalla Questura, dovrà inviare la lista completa dei nominativi dei biglietti venduti entro la mattina di domenica.

La Curva Just invita alla bocciofila XXIV Maggio alle 18 di sabato per la presentazione del libro "Gli altri protagonisti del calcio" di Sebastian Louis.