Tifosi del Rimini sul piede di guerra: "Building, vendete e andatevene"

"Il Rimini è nostro, che ci siamo sempre stati e ci saremo sempre, non di chi l’ha preso a un euro, solo per accumulare altri debiti e fare interessi che ci sono estranei. Vendete il Rimini e andatevene". La Curva Est continua a non fare sconti alla Building Company, la società che appena qualche settimana fa ha messo prima gli occhi e poi le mani sul club di Piazzale del Popolo acquistando le quote (almeno tecnicamente, considerando che in pratica questo avverrà definitivamente solo dopo aver saldato il debito di 200.000 euro con l’ex presidente Alfredo Rota) da Stefania Di Salvo. Tra qualche giorno avrà inizio un nuovo campionato e i tifosi non hanno nessuna intenzione di fare un passo indietro. Proprio come la Building che, pur semi immobile, non si cura di loro. "Si può tenere in ostaggio il club di una città come Rimini? – si chiedono nel comunicato apparso ieri sulla pagina social della curva – Noi siamo convinti di no e ci auguriamo che anche chi ha certe chiavi in città la pensi così. Torneremo a ribadirlo anche sabato prossimo. Sabato infatti inizia il campionato e questa società da quando è arrivata non sta facendo altro che accumulare nuovi debiti senza propositività alcuna. Un’assenza clamorosa, questa della ’nuova società’, che dimostra come la loro presenza sia puramente parassitaria". I tifosi ricordano il passato degli attuali dirigenti del Rimini, ricordando quanto avvenuto a Lucca e a Foggia, e poi ci vanno giù duro.

"Se ne devono andare perchè non li vogliamo nemmeno a Rimini con le loro ridicole comparse, soubrette, tronisti e manovratori. Per la nostra città sono una sciagura come la mucillagine. Li contesteremo finchè non se ne andranno".

Al fianco dei tifosi del Rimini si mette il senatore del Movimento 5 Stelle, Marco Croatti. "La vicenda della Rimini calcio sta attirando sempre più l’attenzione delle grandi testate giornalistiche nazionali con toni che danneggiano la reputazione e l’immagine di tutta la città – dice – È una situazione inaccettabile e devono essere intraprese urgentemente tutte le azioni a tutela di Rimini e dei tifosi". Croatti punta ai piani alti del pallone di casa nostra. "Chiediamo in particolare a chi governa il mondo del calcio, Figc e Lega C – dice – che siano attentamente verificate le regole obbligatorie per chi entra in possesso di una quota pari almeno al 10% del capitale di una squadra professionistica e in particolare i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria tra cui il sottoporsi, con esito favorevole, alle verifiche antimafia. Nessuno può venire nella nostra città a prendere in giro un’intera comunità e pensare di ‘fare affari’ approfittando delle difficoltà che emergono sul territorio, che siano sportive o commerciali. Giù le mani da Rimini".