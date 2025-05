Tifosi della Maceratese al Del Conero: esauriti i biglietti per la partita decisiva

Saranno 2.500 i tifosi della Maceratese al Del Conero: sono stati venduti tutti i biglietti disponibili e ciò sottolinea quanto sia forte il desiderio della piazza di salire in D. Dagli spalti arriverà forte l’incitamento durante la partita. In questi giorni c’è stata la corsa al botteghino dell’Helvia Recina Pino Brizi o alla Tabaccheria Monachesi per assicurarsi il tanto desiderato biglietto al punto che i duemila tagliandi sono stati venduti in poco più di tre ore. Una richiesta che può sorprendere solo all’esterno perché la squadra è sempre stata sostenuta in casa e fuori da un numeroso pubblico. Si aggiunga che non ci saranno tante partite ed è una calamita una sfida che mette in palio un traguardo così rilevante. Di fronte si troveranno le squadre che hanno dominato la stagione. Venerdì sono stati messi in vendita altri 500 biglietti e i pochi rimasti invenduti sono stati acquistati ieri. La K Sport Montecchio Gallo aveva una dotazione di 600 biglietti andati esauriti. Dal botteghino sono stati così incassati 46.500 euro, considerando che ogni biglietto è costato 15 euro, ma a questa cifra sono da togliere le tasse, l’Iva (20%) e le spese per lo stadio che comprendono anche vigili del fuoco e i 47 steward. Alla fine Maceratese e K Sport avranno poco più di 10mila euro a testa mentre cinquemila euro andranno alla Federcalcio.

Anche in altre occasioni ci sono stati altri esodi di tifosi, come nell’aprile 1996 quando sul neutro di San Severino la Maceratese ha battuto il Camerino tagliando così il traguardo della C2 con la Narnese dietro di un punto, mentre erano quattromila i maceratesi presenti a Perugia il 6 marzo 1967 in serie C nella partita che metteva di fronte la prima con gli umbri dietro di un punto. Un’altra partita dove il popolo biancorosso si è mosso in massa è stato l’11 maggio 1997 quando a Reggio Emilia la Maceratese ha affrontato in finale playoff il Livorno che vincendo è salito in C1. Oggi spetta ai giocatori scrivere un’altra pagina.