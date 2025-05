Tifosi in marcia per la sera dell’Orgoglio Sangiovannese

Arezzo, 14 maggio 2025 – Circa 200 persone hanno preso parte ieri sera alla manifestazione organizzata dalla gradinata Marco Sestini, il cuore pulsante del tifo azzurro, a pochi giorni dalla retrocessione della Sangiovannese nel campionato di Eccellenza. Una iniziativa che ha voluto ribadire l'orgoglio di tifare per questa maglia, cui è seguita la richiesta di ripartire con obiettivi importanti per riportare il Marzocco in serie D, categoria decisamente più consona al blasone del club e all'importanza della tifoseria.

Il corteo dei supporter è partito da piazza della Libertà e si è concluso in piazza Cavour, dove è stata letta anche una lettera inviata dal sindaco Valentina Vadi, che non è potuta essere presente, nella quale è stata ribadita la volontà di chiudere, quanto prima, l'accordo con una serie di imprenditori locali per assicurare un futuro nuovo e decisamente migliore alla più importante società sportiva della città. Una soluzione, quella della cordata locale, che sembra anche essere la preferita dagli sportivi. È stata una manifestazione per, e non contro, l'ennesima riprova della grande civiltà di un popolo che chiede adesso chiarezza e nuove ambizioni.