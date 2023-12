Tifosi in Sardegna. Scatta la prevendita per gli ospiti

Non saranno tanti, ma qualche tifoso riminese certamente non salterà nemmeno la trasferta di domani allo stadio ’Bruno Nespoli’ di Olbia dove andrà in scena il recupero tra Rimini e Olbia. Mercoledì lavorativo, calcio d’inizio alle 18: insomma, sono tanti i motivi, oltre la distanza, che rendono difficoltosa la trasferta della 14esima giornata. Ma chi ci sarà domani a Olbia può mettersi in tasca il biglietto d’ingresso allo stadio prima della partenza. È attiva la prevendita dei tagliandi per il settore ospiti, con capienza 738 posti, al prezzo di 13 euro intero e 5 euro ridotto (donna, under 17 e diversamente abili). I tagliandi sono disponibili nei punti vendita del circuito Ciaotickets che si possono acquistare online dal link https:www.ciaotickets.comitolbiacalcio. La vendita dei tagliandi per il settore ospiti terminerà alle 19 di oggi, mentre potranno essere acquisiti i tagliandi in tutti gli altri settori dello stadio, qualora disponibili.