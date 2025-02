Tifosi. In vendita i biglietti per il match in Toscana

Mettersi in viaggio già con il biglietto di ingresso allo stadio in tasca. Ormai questo i tifosi del Rimini lo sanno benissimo. E lo faranno anche in vista della gara domenica la squadra di Antonio Buscè giocherà sul campo della Pianese, al Comunale di Piancastagnaio, in provincia di Siena (calcio d’inizio alle 15). Il prezzo dei biglieti del settore ospiti è di 16,50 euro e la vendita è attiva su ciaotickets.com e nei rivenditori autorizzati CiaoTickets. I tagliandi del settore ospiti saranno disponibili fino a domani alle 19, poi domenica, nel giorno del match, di quel settore non sarà possibile acquistare i tagliandi al botteghino. Già da giorni il Collettivo Riminese sta raccogliendo adesioni per il viaggio in pullman. La partenza è fissata da Piazzale del Popolo alle 7.30 e il costo del viaggio è di 30 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ivan (335-5711536) e Claudio (338-8162999). Tutto questo prima di ritorna al ’Neri’ sabato della prossima settimana per i novanta minuti contro la Ternana.