Tifosi mobilitati. L’appello della Curva Lorenzo Guasparri: "Il momento è arrivato. Tutti al ‘Berni’»

Sarà fondamentale, domenica, l’apporto dei tifosi bianconeri. La partita con il Signa è di quelle che possono segnare la storia e lo stadio dovrà essere dipinto dai colori della Balzana. La Curva Guasparri, così, invita tutti coloro che hanno a cuore la Robur di recarsi a Badesse a sostenere la squadra di Magrini. "Il momento è arrivato – si legge nella nota della CLG – dopo tanta attesa, domenica abbiamo finalmente la possibilità di salutare (per sempre) questa categoria. Pertanto ci aspettiamo una presenza massiccia di tifosi sui gradoni dello stadio Berni di Badesse con l’invito di presentarsi in largo anticipo, per le 14, muniti di sciarpe, bandiere, stendardi e qualsiasi cosa di bianconero a disposizione. Tutti in Curva!". La Guasparri raccomanda anche tutti i presenti di seguire attentamente ciò che comunicheranno i ragazzi con il megafono.