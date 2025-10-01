TIfosi. Sabato col Carlino 8 posti omaggio

Prosegue la prevendita per Forlì-Guidonia Montecelio, match dell’8ª giornata, in programma domenica alle 17.30 allo stadio ‘Morgagni’. I sostenitori biancorossi e i residenti in provincia di Forlì-Cesena troveranno i biglietti presso i seguenti punti vendita Vivaticket: edicola Bartolucci (via Seganti 3/A), Tabaccheria Framar-Punto Snai (via Gramsci 98) e La Caffetteria (via Ravegnana 146/A); in alternativa si possono comprare sul sito vivaticket.com. L’acquisto in prevendita è conveniente e consente di evitare le file al botteghino il giorno della partita (in ogni caso, lo sportello di viale Roma apre alle 15.30).

I prezzi dei biglietti in prevendita vanno dai 12 euro (ridotto 7 per la fascia di età 6-18 anni) della Gradinata Locali ai 24 euro (ridotto 14) per la Tribuna Centrale, passando per i 20 (ridotto 10) della Tribuna Laterale. I bambini sotto i 6 anni potranno accedere gratuitamente allo stadio purchè accompagnati da un adulto e muniti di documento d’identità. I prezzi dei biglietti al botteghino oscillano dai 15 euro (ridotto 10) della Gradinata ai 30 (17) della Tribuna centrale, passando per i 25 (13) della Tribuna Laterale.

C’è poi, in occasione di ogni partita casalinga, l’opportunità di entrare gratuitamente: è quella organizzata dal Carlino, in accordo col Forlì Calcio. Sabato alle 13, vigilia del match, metteremo in palio ben otto posti gratuiti in tribuna laterale. Come aggiudicarseli? Occorrerrà essere veloci e fortunati: andranno ai primi otto (un posto a testa) che chiameranno la nostra redazione alle 13 in punto di sabato, al numero di telefono 0543.453201, trovando la linea libera – questione di secondi – tra una chiamata e l’altra.