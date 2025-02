Tifosi. Si viaggia in pullman verso Piancastagnaio

Dopo una settimana abbondante di riposo, i tifosi del Rimini sono pronti a rimettersi in viaggio. I 270 chilometri che dividono la riviera da Piancastagnaio, paese della provincia di Siena ’casa’ della Pianese, non spaventano i supporters biancorossi. Il Collettivo Riminese come sempre organizza la trasferta in pullman (domenica il calcio d’inizio è previsto per le 15). La partenza è fissata da Piazzale del Popolo alle 7.30 e il costo del viaggio è di 30 euro. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare Ivan (335-5711536) e Claudio (338-8162999). Ma tra i tifosi biancorossi c’è già un certo fermento anche per l’organizzazione del primo round della finale di Coppa Italia, quello previsto per martedì 25 marzo in casa della Giana Erminio. La macchina biancorossi, destinazione Lombardia, è già partita con largo anticipo.