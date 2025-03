Tifosi. Venduti altri 607 biglietti: esaurita la tribuna

È continuata, ieri pomeriggio, la prevendita in vista del big match di domenica tra Forlì e Ravenna che mette in palio la serie C. Al botteghino dello stadio Morgagni sono stati staccati altri 607 tagliandi per i tre settori interamente a disposizione dei tifosi di forlivesi. Per la Gradinata (lato via Emilia) sono stati venduti ieri 199 biglietti (in totale, 304 in due giorni). Completamente esaurita la tribuna. Ieri per il settore centrale sono stati venduti 163 ticket (complessivi 337), tribuna laterale 245 (in tutto 735). Considerando gli 879 biglietti di gradinata già in possesso dei supporters ravennati, fino ad ora sono 2265 i biglietti venduti. Com’era prevedibile, ieri i forlivesi hanno realizzato il sorpasso numerico sui ravennati che partivano ‘in vantaggio’: la prevendita giallorossa è iniziata una settimana fa ma è già terminata e non sarà riaperta.

Sono ancora 1185 i posti disponibili, sempre e solo per i residenti in provincia di Forlì-Cesena. La biglietteria (nella foto, un momento di lunedì) sarà aperta fino a venerdì dalle 15 alle 18.30 ed eventualmente sabato dalle 9 alle 12.30 e nel pomeriggio (stessi orari). Gli abbonati che ancora non avessero ritirato il biglietto (scontato) potranno farlo fino al pomeriggio di domani.

