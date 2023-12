Tifosi verso Pesaro, biglietti agli sgoccioli

Quasi seicento biglietti a disposizione, 588 per l’esattezza, di cui la maggior parte finiti già nelle tasche dei tifosi del Rimini. Una trentina, infatti, i tagliandi ancora a disposizione dei romagnoli nel settore ospiti dello stadio ’Benelli’ per godersi la gara di domenica sera con la Vis Pesaro. E c’è da scommettere che già in giornata andranno esauriti. A tutti gli altri tifosi biancorossi non resta che incollarsi alla tv. Intanto, i club continuano a prepararsi per la breve trasferta in pullman.

Il Collettivo riminese cambia in corso il punto di ritrovo per la partenza. Che non sarà più Piazzale del Popolo (vista la concomitanza con la partita di Rbr al Flaminio), ma nel nuovo parcheggio del tribunale in viale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Sempre alle 18.45 (il match del ’Benelli’ avrà inizio alle 21). Naturalmente, neanche a dirlo, a Pesaro ci saranno anche i tifosi della Curva Est e tanti riminesi che decideranno di raggiungere il ’Benelli’ in auto. Una trasferta breve, proprio come quella di martedì scorso a Cesena, nella quale si torna a parlare la lingua del campionato e dei tre punti. Fondamentali per il percorso di crescita della squadra di Troise quelli in palio contro la Vis. Un altro scontro diretto di quelli da non sbagliare per nessuna ragione al mondo.