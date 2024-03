Timec, niente sorpasso ll big match finisce in pari

Il big match della 25esima giornata del campionato regionale di serie C2 di calcio a cinque finisce in parità. E’ 1-1 fra Timec Prato e Atletico Fucecchio, con quest’ultima squadra che mantiene il comando del girone B con una sola lunghezza di vantaggio sui pratesi. Gli uomini allenati da Bini Conti hanno dunque mancato l’occasione per operare il sorpasso: la rete di De Maio non è stata sufficiente per ottenere una vittoria che avrebbe potuto significare promozione. Nella stessa giornata, per quanto riguarda le altre formazioni pratesi, continua il buon momento del No Sense che ha vinto nettamente il derby con La Querce (12-6). Successi esterni per il San Giusto sul Quartotempo (5-2) e dell’Atletico 2001 sull’Alfieri Campi (7-2), mentre il Chiesanuova ha perso in casa con l’Olimpia Pistoiese (2-7). Domani si torna in campo con questo programma: San Giusto-Alfieri Campi, Atletico Fucecchio-Chiesanuova, Folgor Calenzano-La Querce, No Sense-Limite e Capraia, Atletico 2001-Sestoese, Centro Storico Lebowski-Timec. Risalendo in serie C1, nella ventiseiesima giornata arriva solo un pareggio per la Verag Villaggio che in casa impatta 3-3 con il San Giovanni. I pratesi, che sono noni, domani dovranno andare a far visita ai pisani del Five To Five terzultimi.

M.M.