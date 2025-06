Timone d'oro 2023: Francesco Calzona e Stefano Cusin tra i premiati

di Matteo Marzotti

Due commissari tecnici in corsa per il Mondiale, un preparatore atletico che ha appena vinto Coppa e campionato con il Basilea e poi tanti riconoscimenti che includeranno anche preparatori dei portieri e preparatori atletici. Il consiglio direttivo della sezione aretina dell’Assoallenatori ha ufficializzato i nomi dei premiati per la 34esima edizione del Timone d’oro, il riconoscimento che ogni anno vede premiato ad il tecnico che si è maggiormente distinto. Una serata di galà che chiude la stagione sportiva e che vede l’assegnazione di riconoscimenti anche agli associati aretini, a chi ha saputo distinguersi nelle categorie dilettantistiche e non solo. Il protagonista della 34esima edizione sarà Francesco Calzona, ct della Slovacchia, ex calciatore e già tra le fila dello staff tecnico di Sarri, Di Francesco e non solo in serie A, che dopo l’Europeo del 2024 tra pochi mesi inizierà il percorso di qualificazione ai Mondiali del 2026. Calzona succede nell’albo d’oro della manifestazione a Davide Nicola e ad Antonio Conte. Da un commissario tecnico ad un altro.

Tra i premi speciali che verranno assegnati dalla sezione aretina dell’Aiac ecco quello a Stefano Cusin, commissario tecnico delle Comore che dopo averle condotte alla Coppa d’Africa adesso sogna uno storico pass ai Mondiali forte di quel secondo posto nel girone di qualificazione che tiene più vive che mai le speranze della nazionale africana. Tra gli ospiti premiati anche Luigi Nocentini, cortonese, oggi vice allenatore del Basilea con cui ha appena vinto Coppa e campionato, ed in passato collaboratore tecnico a Napoli, nello staff della nazionale dell’Ucraina, quindi nello staff tecnico Genoa oltre che match analyst dell’Empoli. Premio speciale per un altro aretino come Alessandro Calori e per un aretino d’adozione come Stefano Butti, recordman di presenze con la maglia dell’. Premio di categoria per il preparatore atletico Francesco Bertini e per il preparatore dei portieri del Subbiano, Mauro Rossi. Spazio quindi ai riconoscimenti partendo da Marco Tintori e Marco Bacci che hanno vinto i rispettivi campionati Juniores Provinciali sulle panchine di Sinalunghese e Subbiano. Sempre in tema di Juniores ecco il riconoscimento a Vinicio Dini che ha condotto alla vittoria del proprio torneo la formazione Regionale del Casentino Academy.

Infine il premio a Roberto Gallastroni che solo poche settimane fa ha vinto i playoff di Seconda categoria in Umbria con la formazione del Taulantet. L’appuntamento è per il prossimo 23 giugno, lunedì, quando alle 18 si terrà la riunione tecnica a cura di Francesco Calzona e del suo staff – presente tra gli altri anche Marek Hamsik – a cui seguirà alle 20 la cena durante la quale verranno assegnati i tanti premi decisi per questa edizione del Timone d’oro dal consiglio direttivo della sezione aretina dell’Associazione italiana allenatori di calcio. Per partecipare alla serata è possibile consultare i canali social dell’Aiac aretina dove sono presenti i contatti a cui potersi rivolgere.