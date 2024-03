Timperanza senza freni: "Sangio, ora viene il bello"

di Massimo Bagiardi

Il portiere Francesco Timperanza sta passando un grande momento di forma. Giunto alla Sangiovannese in estate, dopo una primissima parte di stagione non del tutto soddisfacente si è guadagnato, cammin facendo, la fiducia di staff tecnico e tifoseria tanto da risultare decisivo nelle ultime due gare giocate con Grosseto e Orvietana. Massima è la concentrazione, alla pari dei compagni, nel rincorrere un obiettivo alla portata ma ancora lontanissimo da centrare: "Tutti i giorni lavoriamo al massimo delle nostre capacità per conquistare la salvezza sul campo. Il mio momento di forma? Mi sento molto bene ma mi pare che anche la squadra stia andando alla grande dopo nove risultati utili consecutivi. Rispetto, poi, al passato prendiamo molti meno gol, la difesa col nuovo assetto è più stabile e ciò agevola il compito anche degli attaccanti che magari, anche con pochissime occasioni, riescono comunque a segnare. Non abbiamo però, a oggi, fatto ancora niente perché mancano tante giornate alla fine e la concentrazione dovrà essere massima".

Domani arriva il Tau Altopascio, secondo l’estremo difensore azzurro sarà tutt’altra gara rispetto a quella giocata nel girone di andata: "Il Tau è una squadra quadrata, ben organizzata e non è certo un caso che si ritrovi quinta in classifica. All’andata perdemmo al termine di una prestazione senz’altro non brillante ma sono sicuro che domani sarà tutt’altra storia. Sia nelle gambe che nella testa siamo convinti di poter fare bene anche contro un avversario ostico qual è quello lucchese".

Come noto saranno cinque gli assenti sicuri: lo squalificato Baldesi oltre agli infortunati Lorenzoni, Chelli, Pertica e Canessa con quest’ultimo che, molto probabilmente, dovrà starsene ai box ancora per un mese. Ha ancora il gesso alla mano fratturata, non gli sono stati tolti i ferri e dovrà, successivamente, riprendere la migliore forma fisica per potersi dire abile e arruolato. Un’annata, sotto questo aspetto, davvero sfortunata per la società di piazza Arduino Casprini.