Tiro sportivo e di caccia Ai campionati italiani disputati nel centro Fidasc Coni di Salerno. Gazmir Gjishti, abbuffata tricolore. Conqusitati otto titoli nazionali

Dopo aver conquistato il titolo di campione italiano nel tiro da cinquanta metri in movimento sia con Fucile e Carabina, l’ex campione del mondo 2024 Gazmir Gjishti si riconferma campione italiano nelle sei discipline, più due a squadra. La prima nei 50 metri in movimento (carabina-fucile) e nel tiro a distanza nei 200 metri da fermo. Poi, il pontremolese sorprendendo la nutrita concorrenza sbaragliava il campo aggiudicandosi la Champions League Fidasc nel tiro a Palla da ferma eliminando in successione i settantanove concorrenti.

E come se non bastasse Gazmir Gjishti attraverso una lunga eliminatoria si qualificava a rappresentare tutte e due le squadre italiane nelle specialità tiro di Campagna e tiro a Palla combinata in rappresentanza per il mondiale 2025. Il tiratore si è assicurato il tricolore nel tiro di Campagna con Cosimo Velella, Vincenzo Bartolomei, e Davide Sabia, vincendo poi anche il titolo mondiale nel tiro a Palla assieme ai compagni Filippo Neri, Antonio Paioli e Rosanna Inversa.

La lunga ed entusiasmante kermesse Internazionale di Tiro sportivo e di Caccia è andata in scena sulla pedana del centro Federale Fidasc Coni della Campania a Salerno. Il pluricampione lunigianese ha calato sulla pedana passione, freddezza, determinazione, argomentazioni che l’hanno portato a salire sul podio più alto per otto volte dove per altrettante gli è stato consegnato l’oro. Per il secondo anno consecutivo il tiratore principe è riuscito a migliorare il proprio record personale su tutte le discipline eleggendosi numero Uno nel ranking nazionale. Domani, domenica 5 ottobre Gazmir salirà sul palco del Country Club per ritirare il premio assegnatogli come atleta dell’anno dall’associazione Veterani dello Sport Lunigiana.

"Dire che sono soddisfatto sarebbe riduttivo, perché provo una gioia indescrivibile che va molto oltre la normale felicità – le prime considerazioni a caldo di Gazmir Gjishti –. Sono stati giorni intensi di una esperienza unica che devo ancora realizzare. E’ stato un percorso straordinario che mi ha fatto vivere un’avventura che resterà per sempre impressa nella mia mente e nel mio cuore, Una gara alla lunga distanza, nel segno di precise regole, che vanno oltre l’agonismo perché dentro ci sono valori di amicizia e di rispetto".