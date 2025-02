Titane, giornata grigia. Ko nello scontro diretto

L’Hellas Verona vince lo scontro diretto di ritorno, ribaltando il verdetto di quello di andata (che era terminato 2-0) e operando il sorpasso in classifica proprio ai danni della San Marino Academy, oltre che dell’Orobica Bergamo. Una doccia gelatissima per le titane. In difesa c’è Magni per Larocca e anche la posizione è la medesima ricoperta dall’ex Bologna: quella di braccetto destro. A centrocampo torna titolare (e capitano) Bertolotti, mentre sulla tre quarti è Battaglioli a vincere il ballottaggio con Crocioni, che siede in panchina al fianco delle rientranti Gallina e Giuliani. Al primo affondo il Verona trova subito il gol per poi affondare le biancazzurre nella ripresa.

Hellas Verona: Valzolgher; Corsi, Barro, Costa; Capucci (68’ Croin), Mancuso, Naydenova (84’ Nava), Anghileri (65’ Casellato), Dallagiacoma (84’ Zanoni); Peretti, Duchnowska (68’ Bernardi). A disp.: Rubinaccio, Petrillo, Manzetti. All.: Venturi.

San Marino Academy: Limardi; Magni (46’ Giuliani), Gardel, Congia; Ventura (77’ Pirini), Bertolotti (77’ Fancellu), Marchetti, Peare (84’ Weithofer); Battaglioli (62’ Crocioni); Tamburini, Poli A disp.: Montanari, Gallina, Larocca, Miotto. All.: Bragantini.

Serie B (18ª giornata): Orobica Bergamo-Ternana 0-5, Bologna-Brescia 2-1, Freedom-Res Roma 0-1, Hellas Verona-San Marino Academy 3-0, Lumezzane-Arezzo 5-0, Pavia-Genoa 0-3, Vis Mediterranea-Parma 0-0, Cesena-Chievo 4-0.

Classifica: Parma, Ternana 47; Genoa 43; Bologna 40; Lumezzane 31; Chievo 30; Brescia 28; Cesena, Arezzo 25; Freedom Cuneo 24; Res Roma 21; Verona 16; Orobica, San Marino Academy 14; Pavia 13; Vis Mediterranea 2.