Titane oggi a Tirrenia. C’è il test contro l’Italia

A poco meno di un anno dalla prima uscita, seppur non ufficiale, di una Nazionale Femminile sammarinese, si riproporrà oggi l’appuntamento di Tirrenia al Centro di preparazione olimpica tra la Nazionale Under 17 di San Marino e la selezione Calcio+15. Le biancazzurrine potranno contare nelle proprie file giocatrici nate fin al 2008, tra le protagoniste del Torneo di Sviluppo Uefa organizzato in Repubblica lo scorso aprile. Si rivedrà con la maglia della Nazionale anche Anna Benedettini, capitano di quella formazione e nel frattempo approdata alla Fiorentina. Delle ventitré giocatrici convocate, ben venti fanno parte del settore giovanile femminile della San Marino Academy: oltre a Benedettini, solo Francini (Cesena) e Bonciucci (Femminile Riccione) sono tesserate in club diversi. In programma nella giornata di oggi ci sono anche incontri tra dirigenti federali italiani e sammarinesi. Per la Federcalcio del Titano, sono partiti alla volta della Toscana i due responsabili dell’Area femminile Gian Luca Angelini e Pierangelo Manzaroli. Intanto, anche sul fronte della formazione tecnica ci sono novità considerevoli: il commissario tecnico Giacomo Piva, infatti, è stato ammesso al corso per l’abilitazione ad allenatore Uefa Pro alla scuola allenatori di Coverciano, nell’ambito dell’accordo di cooperazione tecnica e sportiva che intercorre tra le Federcalcio italiana e sammarinese.

Le 23 convocate del commissario tecnico Piva: Michelle Andreini, Chloè Bartoli, Anna Benedettini, Anita Bianchi, Silvia Bonciucci, Cristina Carli, Alessia della Valle, Arianna Forcellini, Serena Forcellini, Ambra Francini, Alessia Lazzaretti, Alice Maresi, Ilaria Mariotti, Elisa Mastronardi, Alessia Moroni, Elisa Paolini, Greta Paone, Giulia Penserini, Teresa Ragazzini, Sofia Stifani, Aurora Terenzi, Elisa Terenzi, Asya Yazici.