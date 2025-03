Titani alla prova Ravenna. United, c’è il Lentigione

Si rimettono a caccia di punti davanti al pubblico amico San Marino e United Riccione. Al ’Calbi’ di Cattolica, casa dei titani, arriva il Ravenna secondo della classe e per i biancazzurri di mister Biagioni non sarà una passeggiata. Ma il San Marino ha intenzione di rendere la vita dura ai giallorossi per dare continuità al successo dello scorso turno contro il Prato e dare ossigeno alla classifica. Impresa non semplice anche per lo United Riccione che torna al ’Nicoletti’ per affrontare il Lentigione. Con i suoi 22 punti la squadra di mister Borioni è reduce dalla pesante sconfitta dello scorso turno proprio sul campo del Ravenna. Classifica alla mano, la zona pericolosissima dista soltanto due punti e questo i biancazzurri lo sanno bene.

Serie D. Girone D (26ª giornata, ore 14.30): Corticella-Sammaurese, Forlì-Progresso, Piacenza-Tuttocuoio, Pistoiese-Sasso Marconi, San Marino-Ravenna, Tau Altopascio-Cittadella Vis Modena, United Riccione-Lentigione, Zenith Prato-Fiorenzuola. Ieri: Imolese-Prato 0-1.

Classifica: Forlì 60; Ravenna 58; Tau 52; Pistoiese 46; Lentigione 42; Imolese 38; Prato 35; Cittadella Vis Modena, Tuttocuoio 34; Progresso 30; Piacenza 29; Sasso Marconi 28; Zenith Prato, Corticella, San Marino 26; United Riccione 22; Sammaurese 20; Fiorenzuola 16.