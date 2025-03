Titani, derby impossibile. Lo United torna al Nicoletti

Avrà a che fare con un osso duro domani il San Marino che al ’Calbi’ di Cattolica riceverà la visita del Ravenna secondo della classe. Una missione sulla carta impossibile per la squadra di mister Biagioni che sin qui di punti ne ha messi insieme ben 32 in meno rispetto ai vicini di casa giallorossi. Che sono in piena corsa per la promozione in serie C, staccati di soli due punti dalla capolista Forlì, domani impegnata davanti al pubblico amico contro il Progresso. Ma ai titani spetta il compito di provarci per dare continuità alla vittoria dell’ultimo turno in casa del Prato e cercare di risalire qualche posizione in classifica, magari provando ad allontanarsi dalla zona pericolosissima. Il Ravenna che si presenta a Cattolica, dove i biancazzurri giocano le proprie gare interne, è reduce dal successo largo e convincente contro lo United Riccione, e sin qui in campionato hanno lasciato i tre punti agli avversari soltanto in tre occasioni, a inizio stagione, a Prato, Pistoiese e Sasso Marconi. Poi una lunga serie di risultati utili consecutivi con l’obiettivo di domani di mettere in fila la 21esima gara senza sconfitte. Insomma, una missione complicata quella che spetta al San Marino. I novanta minuti tra titani e Ravenna saranno diretti da Vittorio Emanuele Teghille di Collegno che sarà assistito da Lorenzo De Giulio di Nichelino e Domenico Lombardi della sezione di Chieti.

Missione piuttosto complicata anche per lo United Riccione che tornerà al ’Nicoletti’ per affrontare il Lentigione quinto della classe, in piena corsa per tenersi stretto un posto ai playoff. Come già detto i biancazzurri della riviera arrivano all’appuntamento portando sulle spalle le quattro reti subite lo scorso turno dal Ravenna e con una situazione societaria piuttosto discutibile. Fatta di dipendenti e collaboratori che da mesi non percepiscono gli stipendi e di proteste. Come quelle che nelle ultime settimane hanno accompagnato il percorso della formazione Juniores. Juniores che ha perso una gara a tavolino, quella sul campo del Lentigione, per non essersi presentata all’appuntamento. Proprio a causa della protesta dei giocatori in seguito alle dimissioni presentate da mister Iencinella. "Un gruppo che giocava insieme da anni – ci scrive un tifoso dello United – aspettando di poter partecipare e confrontarsi con un campionato prestigioso come quello della Juniores nazionale si è smembrato e disintegrato in un pomeriggio. Se ne sono andati tutti. Dei ragazzi, della loro educazione e dei loro valori non solo non interessa nulla, ma addirittura vengono sfruttati umiliando il loro impegno e distruggendo il loro sogno".