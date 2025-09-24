Titani e Tropical, mercoledì da leoni. Tutti a caccia della prima vittoria

Primo turno infrasettimanale e caccia alla prima vittoria. Hanno un obiettivo comune Tropical Coriano e San Marino, divise tra girone D e F. Si torna in campo subito dopo le fatiche domenicali e il Tropical di Scardovi lo fa rimettendo piede al ’Grandi’ per affrontare il Lentigione. Impresa non semplice considerando che gli emiliani, veterani del girone D, hanno ambizioni in alta quota con i loro sei punti messi insieme nelle prime tre gare della stagione. Due soli punticini ha racimolato la squadra di Coriano, reduce dal pareggio sul campo del Progresso. E dopo il pari del debutto contro il Tuttocuoio e la sconfitta casalinga contro la Correggese. I romagnoli sanno che in quel girone di ferro è bene iniziare a marciare con un passo leggermente più spedito e alla seconda casalinga la squadra di Scardovi è pronta a vendere cara la pelle. "Ripartiamo dal secondo tempo che abbiamo giocato contro il Progresso – dice mister Scardovi – Lì si è vista la squadra che vogliamo. E da lì dobbiamo continuare a crescere insieme". Un percorso di crescita naturale considerando che per il Tropical si tratta della prima stagione in serie D.

Non solo della vittoria, ma anche dei primi punti della stagione oggi va a caccia il San Marino che in tre gare non è ancora riuscito a muovere la classifica. In casa dell’Ancona questa sera non sarà una passeggiata e questo mister Malgrati lo sa benissimo. "Siamo fiduciosi che i punti arriveranno – dice il giocatore biancazzurro Mattia Gasperoni – Con l’Ostiamare il gol è arrivato troppo tardi per pensare di recuperare. Ma non si è vista quella differenza di punti che dice la classifica". L’obiettivo del San Marino è chiaro, lo è ancora di più quello dell’Ancona che, dal canto suo, punta alla zona nobilissima della classifica. "Dobbiamo essere bravi a rialzare la testa", è certo di questo Gasperoni. Anche perché se l’obiettivo del presidente Montanari è quello di guardare alla serie C, allora i titani devono invertire subito la rotta.