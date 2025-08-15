Titani, missione compiuta. La semifinale è più vicina

BBC GROSSETO 5SAN MARINO BASEBALL 7

SAN MARINO: Batista ed (1/4), Marlin ss (1/4), Proctor r (0/5), Angulo 2b (1/4), Helder (Lo. Di Raffaele) dh (2/4), Pieternella es (2/4), Celli ec (1/5), Diaz 1b (3/4), Di Fabio (Servidei 0/1) 3b (1/1).

BBC: G. Garbella ec/l (1/4), Herrera ss (1/3), Profar 1b (5/5), Martini 3b (0/2), Deotto ed (0/4), Exposito (Franceschelli es 0/1) dh (0/4), Cinelli r (1/3), Chelli es/ec (1/5), Vaglio 2b (0/3).

Successione - San Marino: 000 024 100 = 7 bv 12 e 2BBC: 102 002 000 = 5 bv 9 e 0.

Lanciatori: Palumbo (W) rl 5, bvc 5, bb 5, so 4, pgl 2; Civit (r) rl 0.1, bvc 2, bb 1, so 0, pgl 2; Lu. Di Raffaele (S) rl 3.2, bvc 2, bb 1, so 4, pgl 0; N. Garbella (i) rl 5, bvc 7, bb 2, so 3, pgl 3; Robles (L) rl 2, bvc 3, bb 2, so 1, pgl 4; G. Garbella (f) rl 2, bvc 2, bb 1, so 4, pgl 0.

Note: fuoricampo di Diaz (3p. al 6°) e G. Garbella (1p. al 6°); doppi Pieternella (2), Batista, Diaz, Profar e Chelli.

È doppietta in trasferta e la semifinale ora è vicinissima. Il San Marino Baseball viola lo Jannella di Grosseto anche in gara2 e si porta a una vittoria dal passaggio del turno. Merito di un Marcos Diaz formato superstar, autore del secondo fuoricampo in due partite, e di un Luca Di Raffaele che ha spento del tutto le mazze di casa nel finale di gara. Il 7-4 con cui gli uomini di Doriano Bindi tornano sul Titano matura nella parte centrale dopo un inizio zoppicante. Dopo tre inning, infatti, il Bbc è sul 3-0. San Marino reagisce con la forza dei suoi battitori. Al 5° il doppio di Batista porta a casa due punti, mentre nella parte bassa Grosseto spreca nuovamente con le basi piene e zero out, questa volta non segnando affatto. Al 6°, quando per il Bsc entra a lanciare Robles, i Titani si scatenano. Con due in base, Celli infila il singolo del pari, mentre Diaz spara il fuoricampo da tre punti che ribalta tutto sul 3-6. Il Bsc trova modo di segnare due punti nella parte bassa dello stesso inning su Civit, ma quando entra Luca Di Raffaele le mazze di casa non riescono più a essere efficaci. San Marino allarga al 7° col doppio di Pieternella e fila via liscio fino al 5-7. Nelle altre partite dei quarti solo vittorie in trasferta, con Bsc Grosseto avanti 2-0 su Bologna (stesso lato di tabellone di San Marino), Parma 2-0 su Reggio e Macerata 2-0 su Nettuno.