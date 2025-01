Titani per il bis a Cattolica. United al Nicoletti col Tau

Lo United Riccione torna al ’Nicoletti’, il San Marino debutta al ’Calbi’ di Cattolica. Ma tutti con un identico obiettivo. I biancazzurri della riviera per le prossime tre partite casalinghe torneranno al Comunale di casa. E oggi sarà tutt’altro che semplice provare a rompere il digiuno delle ultime tre giornate contro il Tau Altopascio terzo della classe. Ma la squadra di mister Cortellini, completamente rivoluzionata dopo il cambio di proprietà e di allenatore, ha l’obbligo di provarci per cercare di riguadagnare qualche posizione in classifica, dopo essere ripiombata nella zona pericolosissima, al penultimo posto, proprio in condominio con i vicini di casa del San Marino.

I novanta minuti tra United Riccione e Tau Altopascio saranno diretti dal fischietto della sezione di Matera, Giuseppe Lascaro. Gara sulla carta più abbordabile per il San Marino che, per la prima al ’Calbi’, dove i biancazzurri chiuderanno la stagione ’casalinga’, affronteranno il Corticella. I biancazzurri del Titano sono reduci dal ritorno alla vittoria, quel successo contro lo Zenith Prato che lo scorso turno ha ridato un po’ di ossigeno alla squadra di mister Biagioni. Ora un altro scontro diretto con gli emiliani che sin qui hanno messo insieme appena tre punti in più rispetto ai titani. I novanta minuti tra San Marino e Corticella saranno diretti dal fischietto della sezione di Formia, Alessandro Iudicone.

Serie D. Girone D (20ª giornata, ore 14.30): Forlì-Zenith Prato, Imolese-Cittadella Vis Modena, Piacenza-Fiorenzuola, Pistoiese-Progresso, Prato-Sammaurese, San Marino-Corticella, Sasso Marconi-Lentigione, Tuttocuoio-Ravenna, United Riccione-Tau Altopascio.

Classifica: Forlì 45; Ravenna 44; Tau 42; Pistoiese 37; Lentigione 36; Imolese 30; Tuttocuoio 29; Sasso Marconi 24; Prato 22; Piacenza, Cittadella Vis Modena, Corticella 21; Progresso 20; Zenith Prato 19; San Marino, United Riccione 18; Fiorenzuola, Sammaurese 12.