Titani per la continuità. Lo United vuole ripartire

Vuole issarsi il più possibile lontano dalla zona calda della classifica il San Marino che questo pomeriggio sarà di scena al ’Calbi’ di Cattolica per i novanta minuti contro la Cittadella Vis Modena. I biancazzurri della Repubblica sono in serie utile da tre turni (due vittorie e un pareggio) e ora hanno la possibilità di raggiungere una diretta concorrente. Una missione non impossibile considerando che la squadra di Oberdan Biagioni ha iniziato a ingranare la marcia giusta. Aiutata anche da quel mercato invernale che ancora permette di ritoccare la rosa. Cosa che stanno facendo i titani che appena qualche giorno fa hanno annunciato l’ingaggio di Filippo Guidobaldi (foto). Classe 2004, attaccante, Guidobaldi è salito sul Titano arrivando da L’Aquila. Con gli abruzzesi nella prima parte di questa stagione ha collezionato 8 presenze. In carriera 14 presenze in serie C indossando la maglia della Recanatese e 11 in serie D sempre con Recanatese e L’Aquila. Da segnalare anche le cinque partite giocate con la Primavera della Fiorentina. Un innesto importante per il San Marino con mister Biagioni che potrà già utilizzare il giocatore per i novanta minuti di oggi contro gli emiliani a Cattolica.

Torna al ’Nicoletti’ lo United Riccione che, invece, a differenza dei vicini di casa della piccola Repubblica, continua a non passarsela bene. Lo scorso turno la squadra del presidente Tranquilli ha messo in fila la quinta sconfitta consecutiva con quei sei gol subiti proprio dalla Cittadella Vis Modena che pesano come i macigni. E fanno salire il conto delle reti subite nelle ultime cinque partite a 19. Un numero spropositato che diventa ancora più pesante se si pensa che nelle stesse gare i biancazzurri sono andati a bersaglio una sola volta. Oggi la squadra di Burioni affronterà il Corticella in un faccia a faccia per la salvezza che diventa già di vitale importanza per la classifica.

Serie D. Girone D (22ª giornata, ore 14.30): Forlì-Tau Altopascio, Imolese-Fiorenzuola, Piacenza-Progresso, Pistoiese-Lentigione, San Marino-Cittadella Vis Modena, Sasso Marconi-Ravenna, Tuttocuoio-Prato, United Riccione-Corticella, Zenith Prato-Sammaurese.

Classifica: Forlì, Ravenna, Tau 48; Pistoiese, Lentigione 40; Imolese 32; Tuttocuoio 30; Prato 26; Piacenza, Sasso Marconi, Cittadella Vis Modena 25; San Marino, Zenith Prato 22; Corticella, Progresso 21; United Riccione 18; Sammaurese 15; Fiorenzuola 13.