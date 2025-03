Titani, scontro salvezza. United con il Tuttocuoio

È un vero faccia a faccia per la salvezza quello che oggi dovrà affrontare il San Marino sul campo del Sasso Marconi. Due i punti che dividono i titani dagli emiliani con la possibilità, quindi, per la squadra di mister Biagioni di scavalcare una diretta concorrente e raggiungerne altre. E per di più il Sasso ultimamente non se la passa esattamente bene, reduce da tre sconfitte consecutive e ancora a secco di vittorie casalinghe davanti al pubblico amico.

Viaggerà anche lo United Riccione per raggiungere Ponte a Egola, in Toscana, per affrontare il Tuttocuoio. Dodici i punti che dividono i riccionesi dai toscani e questo la dice già lunga sulle difficoltà che lo United incontrerà oggi in Toscana. Per un Riccione, ora terz’ultimo, che dovrà continuare a guardarsi le spalle in classifica.

Serie D. Girone D (27ª giornata, ore 14.30): Fiorenzuola-Cittadella Vis Modena, Lentigione-Tau Altopascio, Pistoiese-Imolese, Prato-Forlì, Progresso-Corticella, Sammaurese-Piacenza, Sasso Marconi-San Marino, Tuttocuoio-United Riccione. Ieri: Ravenna-Zenith Prato 3-2.

Classifica: Ravenna 64; Forlì 63; Tau 53; Pistoiese 49; Lentigione 45; Imolese 38; Cittadella Vis Modena, Prato 35; Tuttocuoio 34; Piacenza 32; Progresso 30; Zenith Prato, Corticella 29; Sasso Marconi 28; San Marino 26; United Riccione 22; Sammaurese 20; Fiorenzuola 16.