Tolentino a mani vuote. L’allenatore Passarini soddisfatto a metà: "Abbiamo perso nonostante la bella prova»

"Rammarico per essere usciti dal campo a mani vuote, nonostante una prestazione importante". Così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, analizza la prima sconfitta (2-0) in campionato, arrivata per mano dell’Urbino. "Non ci ha condizionato – spiega – il problema fisico accusato da Strano prima del calcio d’inizio, la squadra ha infatti interpretato la partita bene fin dalle prime battute. Dispiace il risultato perché il gioco e le occasioni da gol ci sono state sia nel primo che nel secondo tempo. La squadra non ha mai smesso di crederci e di provarci anche negli ultimi minuti, sotto di due gol". Una sconfitta che lascia il Tolentino a quota quattro punti in classifica dopo tre giornate. Ci sarà ora una settimana di lavoro importante perché domenica al "Della Vittoria", ci sarà il derby contro la Civitanovese, match da non sbagliare per tornare presto al successo. "Una partita storta – dice – non pregiudica in nessun modo il percorso intrapreso, lavoreremo sodo per invertire la rotta al più presto, prendendo quanto di buono messo in campo in una partita in cui per larghi tratti abbiamo avuto il pallino del gioco sul campo di una una delle formazioni più quotate della categoria come l’Urbino".

Marco Natalini