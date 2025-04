Tolentino a Matelica per il sogno playoff: Crocetti punta alla vittoria

"Andiamo a Matelica per fare risultato pieno e regalarci il sogno playoff". Così Giorgio Crocetti, direttore sportivo del Tolentino, prima della gara odierna al "Giovanni Paolo II" di Matelica contro i biancorossi. I cremisi infatti in caso di successo, indipendentemente dal risultato dell’Urbino, accederebbero ai playoff contro il Chiesanuova. "Ci siamo costruiti questa possibilità – dice il diesse Crocetti – con il duro lavoro svolto fin qui, ora siamo sul finale e non vogliamo mollare proprio adesso. Questa per noi è stata una stagione di ripartenza in cui volevamo costruire delle basi solide, per ambire a traguardi importanti nelle stagioni successive, e credo che il lavoro dello staff sia stato davvero eccelso sotto tutti i punti di vista".

Fondamentale nella stagione del Tolentino è stato l’apporto dato alla squadra da parte dei ragazzi under, spesso chiamati in causa dall’allenatore Passarini visti i tanti infortuni e sempre sul pezzo in ogni partita. "La squadra – prosegue Crocetti – è stata allestita nel modo giusto, perché con ogni calciatore è stata una scelta reciproca quella di vestire la gloriosa maglia del Tolentino e questo poi fa la differenza sul campo in ogni momento". Adesso manca un ultimo passo per conquistare gli spareggi e inorgoglire tutto l’ambiente cremisi ancor di più, con un pubblico che in questa stagione è tornato ad essere numeroso come nelle migliori annate. "Se siamo dove siamo oggi – conclude Crocetti – è soprattutto grazie al loro sostegno incessante ogni domenica, anche oggi accorreranno numerosi in trasferta per sostenerci e supportarci, sperando di prenderci tutti insieme questa vittoria e proseguire la nostra stagione".

Marco Natalini