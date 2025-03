Tolentino. "A Urbania per rinforzare la nostra posizione nei playoff»

"Andremo su uno dei campi più ostici di tutta la categoria, dovremo prestare la massima attenzione per fare risultato". Avverte i suoi Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, in vista della trasferta sul campo dell’Urbania. Avversario molto difficile da battere tra le mura amiche, capace infatti di perdere soltanto una partita in casa da inizio campionato. "Sono sicuro che sarà una partita molto equilibrata, – dice Passarini – perché si affrontano due formazioni ad alto tasso tecnico, servirà mettere in campo la fame e la grinta che ci ha contraddistinto da inizio stagione per portare a casa il bottino pieno". Il Tolentino infatti sta vivendo un periodo davvero straordinario a livello di risultati e prestazioni, la gara di oggi è l’ennesimo banco di prova in vista del finale di stagione. "Mancano ancora sette partite – aggiunge – alla fine del campionato, è ancora presto per guardare la classifica. Dobbiamo solo pensare a giocare questa partita cercando di ottenere punti importanti per consolidare la nostra posizione playoff". Fondamentale per il tecnico cremisi sono i recuperi di alcuni ragazzi acciaccati nelle ultime settimane, su tutti Moscati, già subentrato nella gara di una settimana fa. "Il periodo sfortunato con gli infortuni sembra stia volgendo al termine, – prosegue il tecnico cremisi – stiamo recuperando diversi giocatori che per noi sono fondamentali per poter avere qualche soluzione in più sia dall’inizio che a gara in corso. Tutta la squadra in queste settimane – conclude – ha dimostrato la sua forza e compattezza riuscendo a superare le difficoltà in maniera egregia e questo è ciò che mi rende davvero orgoglioso".

Marco Natalini