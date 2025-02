Tolentino. "Abbiamo le qualità per andare lontano»

Tolentino esce a testa alta dopo il pari nel derby contro la Maceratese. Una prova di carattere della squadra cremisi andata due volte in vantaggio, salvo poi farsi riacciuffare dai biancorossi nel 2-2 finale. Il risultato inorgoglisce l’ambiente cremisi come dice Marco Romagnoli, presidente del Tolentino. "La squadra – dice – sta facendo una stagione straordinaria, l’allenatore Passarini ha plasmato una formazione che sta migliorando sempre più dal punto di vista del gioco e della prestazione e i risultati lo testimoniano. Siamo in piena zona playoff e sono convinto che la squadra possa andare lontano, dovremo fare tutti insieme un ultimo grande sforzo nelle otto gare che ci separano dalla fine del campionato e vedremo alla fine a che punto saremo".

Il presidente Romagnoli poi precisa che non c’è alcun tipo di contrasto con la società Maceratese, al seguito del comunicato rilasciato via social dal sodalizio biancorosso, riguardante appunto il commento del presidente cremisi su alcuni episodi controversi. "Ci tengo personalmente a chiarire – dice il presidente cremisi – che non c’è nessun tipo di problema con la società Maceratese, ho espresso il mio pensiero sugli episodi della gara in maniera molto pacata e garbata, non volendo insinuare assolutamente nulla. Ho sentito il presidente Crocioni, mettendo in chiaro il fraintendimento avvenuto, cogliendo l’occasione per augurare alla società biancorossa e ai suoi tifosi il meglio per il finale di campionato".

Uno dei segnali più positivi è senza dubbio il grande affetto che il pubblico cremisi sta regalando alla squadra, anche ieri circa 500 i tifosi accorsi a Macerata per sostenere la squadra. "A nome della società mi sento di ringraziare uno per uno i tifosi che ci hanno seguito in trasferta, - conferma soddisfatto Romagnoli – in particolare i ragazzi della gradinata Pallorito, presenti in massa in ogni partita sia a Tolentino che in trasferta sostenendo incessantemente la squadra".

Marco Natalini