Tolentino all’assalto dell’Urbania. Passarini: "Ci attende un test probante"

"Siamo curiosi di confrontarci con una formazione di livello e vedere a che punto siamo". Parla così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, prima del match contro l’Urbania. Per i cremisi sarà l’occasione di continuare a fare punti dopo il successo di Chiesanuova, anche se difronte ci sarà una squadra molto ostica e forte per la categoria. "Affrontiamo – dice il tecnico – una formazione molto forte, che gioca un calcio propositivo e ha giocatori di qualità in tutti i reparti. Sarà un test probante sotto tanti punti di vista, ci servirà per comprendere quali sono gli aspetti su cui dovremo continuare a lavorare per migliorarci". Match, dunque, che si prospetta molto aperto e avvincente, con squadre ambiziose che giocheranno a viso aperto per ottenere l’intera posta in palio. Sorride Passarini perché non ci sarà nessun indisponibile per la partita, anche il bomber Iori ha smaltito il problema fisico ed è a disposizione. "Il gruppo migliora di giorno in giorno. Dal punto di vista umano siamo cresciuti molto, soprattutto i leader all’interno dello spogliatoio, sono saliti di livello rispetto alla passata stagione e nei momenti complessi si sacrificano e aiutano a crescere tutti gli altri. Confido – conclude Passarini – in una grande partita spinti dall’affetto del pubblico, per la prima gara ufficiale in casa. Ci daranno tanta energia e speriamo di ringraziarli con una vittoria".

Marco Natalini