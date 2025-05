Tolentino: Biglietti esauriti per la finale playoff contro Montecchio

"I biglietti per la trasferta di domenica a Montecchio sono sold out, ringrazio la tifoseria cremisi che ancora una volta dimostra il proprio affetto per questa maglia nella partita più importante di tutta la stagione". Così Giorgio Crocetti, direttore sportivo del Tolentino, prima della finalissima playoff contro il K Sport Montecchio Gallo di domenica. La partita metterà in palio il pass per gli spareggi nazionali, per continuare a rincorrere il sogno della serie D. "Sarà – aggiunge – un match avvincente perché affrontiamo una delle due squadre che hanno dominato il campionato, avremo l’obbligo di vincere per passare il turno ma credo che questa squadra ha tutte le armi per farlo e per uscire da Montecchio con una soddisfazione grande. Siamo consapevoli di affrontare un avversario forte e determinato che vorrà riscattare la sconfitta pesante contro la Maceratese, ma credo che il giusto approccio alla gara da parte nostra possa fare la differenza". Rispetto alla partita contro il Chiesanuova ci sono state due settimane di pausa che hanno permesso alla squadra cremisi di recuperare qualche pedina fondamentale in quella che è la partita più importante della stagione. "L’allenatore e il suo staff stanno gestendo al meglio i giorni in preparazione alla partita, abbiamo avuto – conclude Crocetti – qualche giorno in più per recuperare mentalmente e fisicamente tutti i calciatori al 100%, perciò domenica scenderemo in campo dando tutto per conquistare l’obiettivo".

Marco Natalini