Tolentino con il vento in poppa. Passarini: "Grande prestazione in una fase difficile per gli infortuni»

"Una grande prova di tutta la squadra in un momento difficile a livello di infortuni". Commenta soddisfatto Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, la vittoria casalinga per 2-0 contro il Monturano Campiglione. Successo importante per i cremisi che proseguono un momento davvero positivo sotto il punto di vista dei risultati e complici gli altri risultati della giornata, accorcia il divario dal Chiesanuova per il terzo posto che ora dista soltanto una lunghezza. "Siamo consapevoli della bontà del percorso fatto, ma – dice il tecnico della formazione cremisi – non è assolutamente il momento di guardare la classifica perché mancano ancora tante partite alla fine e tutto può accadere. In questo momento siamo focalizzati solo alla prossima trasferta sul campo dell’Urbania, ci attende – continua – una gara impegnativa, ce la andremo a giocare con la leggerezza e consapevolezza come abbiamo fatto ogni volta".

La priorità in casa Tolentino è il recupero dei tanti ragazzi indisponibili, potendo quindi allargare le scelte a disposizione di Passarini. "Ancora una volta – prosegue l’allenatore – la squadra ha risposto in maniera eccellente ad una sfida difficile, l’ulteriore stop di Conti ad inizio partita, ci ha fatto cambiare un po’ l’assetto a centrocampo ma ne siamo usciti da squadra e nella giusta maniera. Sono contento anche per il ritorno in campo di Moscati, perché nelle ultime settimane si è sentita la sua mancanza nel reparto offensivo, infatti – continua Passarini – ci dà quella fisicità che nell’arco di una partita ci può essere utile per far respirare la manovra offensiva. Ci tornerà utilissimo per il rush finale del campionato".

Marco Natalini