Tolentino conquista i playoff: vittoria decisiva contro il Matelica

"Abbiamo conquistato un grande traguardo che ripaga gli sforzi fatti dall’inizio della stagione". Commenta molto soddisfatto Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, avere tagliato il traguardo dei playoff della squadra cremisi, dopo il successo per 1-2 sul campo del Matelica. Un match molto intenso che ha visto vincere i cremisi con le reti di Tizi prima e Lovotti poi, sancendo un’annata straordinaria sotto tutti i punti di vista. "Nella prima frazione – analizza il tecnico del Tolentino – abbiamo fatto un po’ di fatica nella costruzione di gioco, nella ripresa invece la squadra ha avuto una reazione importante trovando il doppio vantaggio che ci ha permesso di congelare il risultato, gestendo il possesso. Nel finale – prosegue – dopo il gol del Matelica abbiamo subito un leggero contraccolpo psicologico, vista l’importanza della partita, ma siamo stati bravi a gestirlo e portare a casa i tre punti".

Per il Tolentino è tempo quindi di proiettarsi agli spareggi promozione, con la semifinale che la vedrà domenica opposta al Chiesanuova sul campo della formazione biancorossa.

"Si è concluso – dice Passarini – un campionato di livello davvero altissimo, lo spareggio fra le due prime della classe ne è un segnale emblematico. Per quanto riguarda noi siamo davvero contenti di aver raggiunto questo traguardo a cui io credevo fin dall’inizio insieme con tutta la società e la squadra cremisi perché ce lo meritiamo e non vediamo l’ora di scendere in campo per continuare a sognare".

Marco Natalini