Tolentino: Crocetti conferma la sua permanenza e pianifica la prossima stagione

"Concludiamo la stagione con un pizzico di rammarico per la sconfitta di Montecchio, ma con la consapevolezza di aver costruito qualcosa di importante". Così Giorgio Crocetti, diesse dei cremisi, dopo la la battuta d’arresto nella finale regionale playoff contro la K Sport. "L’obiettivo – aggiunge – era di costruire un organico completo, quanto fatto dallo staff e dai calciatori è stato davvero eccellente perché in una sola stagione abbiamo raggiunto i playoff sfiorando la qualificazione agli spareggi nazionali". Ora per il Tolentino è tempo di iniziare la programmazione in vista della prossima stagione. Il punto fermo è proprio il direttore sportivo Crocetti che ha confermato la sua permanenza. "Sono felicissimo di rimanere – prosegue – perché desidero continuare ad occuparmi del progetto avviato qualche mese fa. Dalla settimana prossima cominceremo a lavorare alle conferme, innanzitutto partendo dallo staff, perché sono sicuro che insieme con il tecnico Passarini potremo scrivere ancora pagine importanti per il Tolentino. Il lavoro di questa stagione suo e del suo staff è stato egregio, spero – conclude – di poter continuare questa avventura con lui; dopodiché parleremo con i calciatori, anche se l’obiettivo è dare continuità al progetto". Un punto di partenza per la prossima stagione sarà il ritrovato affetto del pubblico cremisi. "Abbiamo sognato insieme a loro, – dice il diesse – ci hanno dato una grande mano e di questo gliene va dato atto. Sono convinto che insieme potremo raggiungere traguardi importanti e nella prossima stagione avremo l’obiettivo di migliorare il risultato maturato quest’anno".

Marco Natalini