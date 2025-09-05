Tolentino. "Decisi a essere protagonisti»

"Vogliamo fare una grande stagione e confermarci a ottimo livello". Parla così Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, in vista dell’esordio in campionato per i colori cremisi. Il primo impegno per la squadra del tecnico Passarini sarà sul difficile campo del Chiesanuova, calcio d’inizio alle 15.30. Si presenta un match sicuramente difficile tra due formazioni che nello scorso campionato di Eccellenza si sono giocate la semifinale playoff. "Il Tolentino – continua Romagnoli – deve far divertire la gente, vogliamo mantenere e alimentare il grande entusiasmo creato e maturato grazie al lavoro in sinergia dell’allenatoe Passarini e della società. La squadra allestita dal direttore sportivo Crocetti è sicuramente molto competitiva, i nuovi arrivati si sono integrati benissimo ai dettami tattici dell’allenatore, facilitando il lavoro dello staff tecnico appunto".

I cremisi verranno sostenuti soltanto da duecento tifosi al "Sandro Ultimi", poiché la società biancorossa ha messo a disposizione, come detto, duecento tagliandi, di cui un centinaio destinati agli ultras cremisi, come da disposizione del Tolentino. "Purtroppo, – dice Romagnoli – non tutti i nostri sostenitori potranno accorrere allo stadio, ma sono sicuro che i duecento che ci seguiranno aiuteranno moltissimo i ragazzi in campo. Vogliamo cominciare bene e proseguire il nostro cammino, dopo la bella vittoria di Coppa Italia centrata a casa del Trodica. Abbiamo tutti i mezzi per disputare una grande stagione e – conclude il presidente Romagnoli – vogliamo goderci questo percorso insieme a tutti i nostri tifosi e renderli orgogliosi".

Marco Natalini