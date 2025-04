Tolentino. Il presidente Romagnoli suona la carica:: "La partita contro l’Urbino è come una finale»

"La partita di domenica contro l’Urbino è una finale. Vogliamo accedere ai playoff e giocarci le nostre chance di accesso in serie D". Così Marco Romagnoli, presidente del Tolentino, in vista del delicato scontro diretto che attende i cremisi contro la compagine ducale. Un’autentica gara da dentro o fuori per entrare negli spareggi promozione, da non sbagliare, con il Tolentino che potrà contare su tutto il calore del pubblico per provare a ottenere i punti decisivi. "Abbiamo bisogno – dice il presidente – di tutta la spinta del popolo cremisi, questa partita rappresenta per noi una finale, e come tale andrà interpretata e giocata ad un livello tecnico e agonistico assoluto per portare a casa un risultato favorevole. Avremo di fronte una tra le formazioni più forti del campionato, che nel girone di ritorno ha imposto il proprio ritmo a tante squadre della categoria, sono convinto che sarà una partita molto avvincente".

Per i cremisi c’è l’opportunità di mettere la ciliegina sulla torta, dopo una stagione molto positiva, giocandosi quindi fino all’ultimo la possibilità di giocare i playoff. "Nelle ultime due settimane – prosegue Romagnoli – abbiamo fatto un po’ di fatica a livello fisico per via di qualche infortunio di troppo, speriamo che questo periodo sfortunato sia finalmente alle spalle e chiunque scenderà in campo lo farà nella migliore condizione fisica e mentale per regalare una soddisfazione ai tifosi del Tolentino. In questo momento siamo totalmente concentrati su questa partita, non guardiamo la classifica e gli eventuali scenari che si possono realizzare, perché il destino è nelle nostre mani e dovremo dare il massimo". Infine, la società Tolentino informa i sostenitori che l’estrazione della lotteria cremisi viene spostata al 3 maggio, per questioni organizzative.

Marco Natalini