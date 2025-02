Tolentino. La carica di Passarini per la gara coi Portuali Ancona: "Non siamo al completo, ma sono fiducioso»

Tolentino rinvigorito dopo le ultime due uscite in cui la squadra cremisi ha collezionato un bottino davvero importante: 10 gol fatti e due vittorie che hanno rilanciato le ambizioni della squadra del tecnico Paolo Passarini. "Abbiamo trovato la forza – dice l’allenatore – di reagire ad un momento difficile dopo un paio di sconfitte. Nelle difficoltà ci siamo compattatati e abbiamo fatto gruppo uscendone alla grande".

Il prossimo ostacolo del Tolentino sono i Portuali Dorica, partita da non fallire per proseguire sulle ali dell’entusiasmo e allungare a tre la striscia di successi consecutivi. "Affrontiamo una formazione – risponde Passarini – che avrà voglia di rifarsi dopo un periodo senza vittorie, dovremo dare il massimo davanti ai nostri tifosi perché vogliamo provare a fare bottino pieno".

Tolentino, reduce dal successo esterno (1-5) a Chiesanuova, vuole continuare a risalire la classifica e accorciare sulle squadre che la precedono. Il tecnico cremisi dovrà fare a meno dello squalificato Tizi, in forse l’attaccante Moscati, uscito acciaccato dal match del "Sandro Ultimi", si deciderà all’ultimo se potrà essere della partita. "Dovremo fare di necessità virtù in alcuni ruoli, purtroppo – conclude Passarini – non avremo tutta la rosa al completo come già accaduto in altre circostanze, ma resto molto fiducioso, perché per noi deve rappresentare un’opportunità per far giocare diversi calciatori con l’obiettivo di fare sempre il massimo".

Marco Natalini