"Tolentino-Osimana, ecco un test significativo"

"I test di questo periodo sono molto importanti perché ci permettono di mettere minuti nelle gambe". Così Paolo Passarini, tecnico del Tolentino, sul momento cremisi. Dopo la vittoria per 3-1 contro il Camerino in amichevole, oggi c’è l’ultimo test prima del via alla stagione, alle 17.30 contro l’Osimana al "Della Vittoria". Sarà un’occasione significativa a una settimana dal primo impegno ufficiale in Coppa. "Ho visto – dice il tecnico cremisi – degli spunti interessanti, ci sono tanti aspetti da migliorare e che in allenamento stiamo sviluppando per essere pronti alla partenza della stagione ufficiale. Il test di oggi – continua – sarà utile per confrontarci con una realtà di pari categoria, metteremo minuti nelle gambe e gestiremo al meglio i carichi". Gli ultimi giorni di mercato saranno utili al diesse Crocetti per completare la squadra, visto anche il problema fisico di Badiali che lo costringerà ai box per qualche tempo. "È un periodo difficile da gestire con il mercato aperto, con il direttore – afferma Passarini – abbiamo delineato le future mosse e credo che nei prossimi giorni avremo le idee più chiare per quanto riguarda gli over e gli under. Cerchiamo – conclude – qualcuno che possa sostituire le caratteristiche di Badiali, anche se sarà complicato perché è uno dei più completi e forti della categoria".

Marco Natalini