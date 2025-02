Tolentino. Passarini elogia i suoi giocatori:: "Passate in secondo piano le assenze»

Un successo meritato per quanto mostrato sul campo dal Tolentino, che con i tre punti arrivati contro i Portuali Dorica, porta a tre vittorie nelle ultime tre gare. Prova di sostanza della squadra di Passarini nonostante diverse assenze in ogni reparto. "La squadra – dice il tecnico – è stata molto brava a vincere una partita come questa, abbiamo dovuto fare a meno di diversi elementi di spessore ma abbiamo dimostrato il nostro valore meritando i tre punti. Il gol arrivato nel finale ci è costato un po’ di sofferenza negli ultimi minuti, dovevamo mantenere più alta l’intensità perché errori del genere possono risultare pesanti".

Le reti dei cremisi sono arrivate dalla coppia d’attacco di giornata composta da Lovotti e Peluso, autori di una rete ciascuno, con l’uno-due decisivo a inizio ripresa. "Nell’intervallo – ricorda Passarini – abbiamo riordinato le idee e siamo rientrati in campo con un altro piglio, dopo aver sbloccato la gara, abbiamo giocato in maniera più fluida perché la squadra si è sbloccata. Ci teniamo tre punti che possono darci tanto in questa fase del campionato così delicata".

Il Tolentino con questa vittoria si prepara al meglio al derby di domenica contro la Maceratese, partita molto sentita dall’ambiente cremisi, si tratta di una sfida ad alta quota tra la prima e la quarta forza del campionato. "Sappiamo molto bene – conclude Passarini – quanto la prossima partita sia importante per noi, andremo in casa della prima della classe per giocarci le nostre possibilità e provare a regalare una soddisfazione ai tifosi in un match sentitissimo da tutti. Ci prepareremo al meglio in settimana sperando di poter recuperare qualche pedina di livello".

Marco Natalini