Tolentino. Passarini: "Pareggio giusto, ma potevamo chiuderla prima»

"Un punto guadagnato su un campo tra i più difficili della categoria, peccato non aver chiuso prima la partita ma restiamo fiduciosi per i prossimi impegni". Così Paolo Passarini, allenatore del Tolentino al termine di Urbania finita 2-2. I cremisi hanno dominato la fase iniziale del match portandosi anche sul doppio vantaggio, prima di subire il ritorno dei durantini, fissando il pareggio finale. "C’è un pizzico di rammarico, – dice il tecnico cremisi – per non aver sfruttato un paio di occasioni avute sul 2-0 che potevano chiudere la partita in maniera definitiva. Nella ripresa l’Urbania è venuta fuori meglio di noi, meritando il pareggio nel finale, quindi ci teniamo il punto stretto e guardiamo avanti con positività. Non abbiamo intenzione di fermarci, – dice il tecnico Passarini – cerchiamo di preparare al meglio i prossimi impegni per chiudere la stagione in crescendo".

Per il Tolentino resta la prestazione molto convincente fatta su un campo molto difficile, in cui poche squadre sono uscite indenni. "La squadra ha fatto una grande partita sotto l’aspetto dell’intensità e del gioco, – conclude l’allenatore del Tolentino – impostando la gara come preparata durante la settimana, trovando numerose occasioni per far gol. I ragazzi l’hanno interpretata bene fin dalle prime battute, perché in partite così equilibrate spesso l’approccio iniziale fa la differenza".

Marco Natalini