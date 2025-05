Tolentino sfida il Chiesanuova nella semifinale playoff: una partita decisiva

"Una partita da giocare come una finale per allungare la stagione". Così Marco Romagnoli (foto), presidente del Tolentino, in vista della semifinale playoff in programma domani alle 16.30 al "Sandro Ultimi" contro il Chiesanuova. Per il Tolentino visto lo svantaggio del fattore campo c’è solo la vittoria per passare il turno. "Ci giochiamo tutto in novanta minuti – afferma Romagnoli – affrontiamo una di quelle partite per cui si lavora sodo tutta la stagione ed esserci arrivati è già un traguardo importante. Spesso questo tipo di partite si giocano sul filo del rasoio, in cui ogni episodio può fare la differenza e spostare l’ago della bilancia da un lato piuttosto che dall’altro". I cremisi vogliono dare seguito all’ottima chiusura della regular season, avvenuta con una convincente prova a Matelica. "La squadra sta interpretando questa settimana di allenamenti nella maniera corretta, alzando l’asticella dell’attenzione al massimo – continua il presidente del Tolentino – perché siamo consapevoli che per passare il turno avremo bisogno della partita perfetta. Confido in questo gruppo e credo che potremo riuscirci". Per i sostenitori cremisi i tagliandi a disposizione nel settore ospiti sono stati ridotti a 207, come comunicato dalla società. "Vista la disponibilità non molto ampia – commenta Romagnoli – i biglietti sono stati esauriti in poco tempo, sono dispiaciuto per quei tifosi cremisi che non potranno partecipare alla partita, perché molti di loro ci seguono costantemente tutto l’anno e nella partita più importante non riusciranno a essere presenti ma cercheremo di vincere soprattutto per loro. Ringrazio calciatori e staff tecnico - conclude il presidente cremisi – perché appresa la situazione, hanno deciso di rinunciare alla quota che avevamo riservato da vendere ai loro familiari ed amici per lasciarli ai tifosi, con un gesto non scontato e sicuramente molto apprezzato".

Marco Natalini