Tolentino si prepara alla finale playoff per la serie D con il sostegno dei tifosi

Una settimana in più per il Tolentino che si prepara alla finale playoff di domenica 18. La squadra cremisi affronterà la perdente dello spareggio per la promozione in serie D tra Maceratese e K Sport Montecchio Gallo nella finalissima playoff regionale.

Un momento in cui bisognerà allenarsi al meglio per farsi trovare prontissimi al prossimo appuntamento come dice Paolo Passarini, tecnico del Tolentino. "Abbiamo raggiunto un traguardo molto importante – dice il tecnico della formazione cremisi – con il successo conquistato domenica a Chiesanuova, il merito va a tutti perché ogni calciatore ha dato il suo contributo, soprattutto ai subentrati che ci hanno permesso di mantenere altissima l’intensità e il livello tecnico in campo".

Una stagione sicuramente da ricordare quella del Tolentino, con il culmine raggiunto nei playoff e ora si può continuare a sognare la serie D. "Arrivati a questo punto della stagione – prosegue Passarini – vogliamo giocarci tutte le nostre possibilità, ci aspetterà sicuramente una partita proibitiva visto che dovremo andare a vincere sul campo di una delle due avversarie che hanno concluso il campionato con 10 punti più di noi, ma sono sicuro che questa squadra ha la forza e il coraggio di provare a compiere qualcosa di importante".

In conclusione il tecnico ringrazia i tifosi del Tolentino che sono accorsi in massa a Chiesanuova per sostenere la squadra nonostante le restrizioni numeriche nei biglietti, dimostrando grande attaccamento alla maglia. "I tifosi – conclude Passarini – in questa stagione sono davvero speciali, fin dalle prime gare ci sono stati sempre vicino e ci hanno sostenuto soprattutto nei momenti di difficoltà, spingendoci oltre i nostri limiti. Credo che anche in finale, a prescindere da dove giocheremo, accorreranno in tantissimi per sostenerci e continuare la nostra cavalcata playoff".

Marco Natalini